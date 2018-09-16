В Казахстане полиция задержала главного редактора сайта "Без брехні" Александра Гороховского. Журналист был задержан во время проведения тренинга по фактчекингу (проверка достоверности информации - ред.), сообщает Factcheck.kz.

Сотрудники полиции Уральска изъяли миграционную карту и предъявили обвинения в незаконной трудовой деятельности на территории Республики Казахстан. Гороховский предстанет перед судом в понедельник, 17 сентября.

С журналистом уже связался украинский консул, ему назначили адвоката. Отмечается, что украинца задержали из-за заявления некоего Талгата Катауова, который позвонил в полицию и сообщил "о том, что здесь проводится семинар об Украине".

На днях произошло нападение на журналистов "Стоп коррупции".