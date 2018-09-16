В румынском городе Брэила на двух американских спортсменов жестоко напали. Баскетболистам брэильского клуба Cuza Sport Даррелу Боуи и Джозефу Макклейну были нанесены удары бутылками и ножами. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 16 сентября, сообщает "Сегодня" со ссылкой на местные СМИ.

Парни вместе с другими участниками команды находились на террасе одного из ресторанов в центре города, где и подверглись нападению группы других посетителей. Пострадавшие были ппрооперированы в уездной больнице неотложной помощи, один из них находится в тяжелом состоянии с пробитым легким.

Полиция изучает видеокадры установленной на террасе камеры, возбуждено уголовное дело. Посольство США в Румынии проинформировано о нападении на двух американских граждан в городе Брэиле и следит за расследованием происшествия.

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