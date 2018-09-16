На Киев надвигается штормовой ветер [ Редактировать ]
В Киеве до конца суток 16 сентября ожидаются порывы ветра 15-18 м/с, сообщает "Корреспондент" со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В связи с этим управление по вопросам чрезвычайных ситуаций Департамен та городского благоустройства призывает в случае усиления ветра плотно закрыть окна в домах, на улице держаться подальше от рекламных щитов, ЛЭП и деревьев, не парковать рядом с ними автомобили, а по возможности спрятаться в ближайшем помещении или естественном укрытии.
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