Жуткое ДТП в Харькове: погибли два пенсионера (фото) [ Редактировать ]
Два человека погибили в результате жуткого ДТП в Харькове с участием легковых автомобилей. Авария произошла 16 сентября на Мерефянском шоссе в первой половине дня, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.
Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей Daewoo Lanos и Renault под управлением 44-летнего мужчины. В результате аварии на месте происшествия погибли 80-летний водитель и 79-летняя женщина Daewoo Lanos.
На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента. Также сегодня в Черновцах патрульные сбили пешехода.
Фото: Национальная полиция
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