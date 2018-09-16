На Филиппинах тайфун вызвал обвал в шахте, есть жертвы [ Редактировать ]
На севере Филиппин тайфун Мангхут вызвал обвал в шахте. Погибли не менее 30 горняков, еще 13 пропали без вести. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщает Xinhua со ссылкой на командующего армии Филиппин.
Так, 43 горняка были заблокированы в тоннеле шахты в городе Итогон после того, как там пронесся тайфун Мангхут.
Продолжается поисково-спасательная операция.
В Агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Филиппин сообщили, что тайфун вызвал 81 оползень и 13 инцидентов, связанных с наводнениями.
По последним данным, количество погибших от тайфуна в стране выросло до 59 человек.
Ранее сообщали, что разрушительный тайфун "Мангхут" унес жизни по меньшей мере 28 человек.
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