На севере Филиппин тайфун Мангхут вызвал обвал в шахте. Погибли не менее 30 горняков, еще 13 пропали без вести. Об этом в воскресенье, 16 сентября, сообщает Xinhua со ссылкой на командующего армии Филиппин.

Так, 43 горняка были заблокированы в тоннеле шахты в городе Итогон после того, как там пронесся тайфун Мангхут.

Продолжается поисково-спасательная операция.

В Агентстве по борьбе со стихийными бедствиями Филиппин сообщили, что тайфун вызвал 81 оползень и 13 инцидентов, связанных с наводнениями.

По последним данным, количество погибших от тайфуна в стране выросло до 59 человек.

Ранее сообщали, что разрушительный тайфун "Мангхут" унес жизни по меньшей мере 28 человек.