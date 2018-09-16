15 сентября в силу вступило решение Кабинета Министров об установлении новых минимальных цен на алкоголь. Таким образом государство поддержало легальных производителей алкоголя.

Теперь минимальная розничная цена бутылки водки емкостью 0,5 будет составлять 89,4 гривен вместо 79,55, как было ранее.

Кроме того, цена на натуральные вина увеличилась на 13,5% до 42 гривен за бутылку 0,7; на крепкие вина и вермуты увеличилась на 8,9% до 49 гривен, а на шампанское за бутылку в рознице на 12,7% до 89 гривен.

Не обошел рост цен и коньяк. Так, минимальная цена "трехзвездочного" коньяка выросла на 7,4% и составит 128,3 гривен, "четырехзвездочного" на 8% до 139 гривен и "пятизвездочного" на 9,5% до 151,1 гривен.

Эксперты говорят, что такая мера как минимальные цены были придуманы ради того, чтобы поддержать легальных производителей алкоголя, которые отчисляют немалые налоги в бюджет.

"Налоги в цене бутылки алкоголя составляют очень значительную долю. Например, в водке это больше половины. Поэтому многие товары легальных производителей, которые платят налоги, оказываются совершенно не конкурентными по сравнению с товарами нелегальных производителей, которые легко выигрывают ценовую конкуренцию", - говорит экономический эксперт Ростислав Чайковский.

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