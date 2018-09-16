В США мужчина погиб после нападения акулы [ Редактировать ]
В американском штате Массачусетс в субботу, 15 сентября, акула напала на человека, от полученных травм мужчина погиб. Об этом сообщает сайт телеканала CBS News.
Инцидент случился в районе пляжа Кейп-Код. Акула атаковала 26-летнего мужчину, когда он занимался серфингом.
Друг пострадавшего смог вытащить его из воды, но позже мужчина скончался от полученных ран в больнице.
После инцидента пляж был закрыт для купания.
Ранее сообщали, что в Египте турист умер после нападения акулы.
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