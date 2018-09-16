Правительственный кризис в Германии. Правящая коалиция не может определиться, как поступить с шефом контрразведки - уволить или оставить на своем посту. Что он сделал? И почему из-за этого такой скандал? Татьяна Логунова - подробнее.

Политическую судьбу шефа ведомства по охране конституции - в официальном Берлине пытаются решить уже несколько дней. Причем на самом высшем уровне - в кабинете Ангелы Меркель собираются лидеры партий, которые входят в правящую коалицию. Но компромисса пока нет.

Оставлять или увольнять? Эту дискуссию спровоцировал сам Ханс-Георг Маасен. Он дал интервью одному из немецких изданий, в котором, кроме всего прочего, заявил - нет никаких доказательств, что во время беспорядков в Хемнице правые преследовали иностранцев. А видеозаписи этой травли ещё нужно проверить на подлинность. И, по сути, косвенно обвинил немецких журналистов и всех других свидетелей этих событий в дезинформации.

Маасен должен уйти - настаивают социал-демократы. И требуют от канцлера уволить шефа контрразведки.

"После всего, что произошло в последнее время, я не могу доверять господину Маасену. Наша позиция неизменна - он должен уйти, и он уйдет!", - заявляет Андреа Налес, лидер СДПГ.

Нет, он останется - парирует лидер ХСС и министр внутренних дел Хорст Зеехофер. Дескать, шеф контрразведки все объяснил и письменно, и на закрытом заседании Бундестага. Говоря о возможной неподлинности видео, Маасен имел ввиду всего один ролик, опубликованный в Интернете активистами левого движения. И вообще, ставить все под сомнение и несколько раз перепроверять - это и есть работа шефа контрразведки.

"Господин Маасен выразил сожаление, что некоторые его слова были неправильно истолкованы. И я приветствую этот шаг. Как я уже сказал на заседании комитета парламента по вопросам внутренних дел - после отчета господина Маасена и дискуссии на эту тему, я не вижу никакой необходимости принимать кадровые решения", - заявляет Хорст Зеехофер, министр внутренних дел Германии.

Примирить партнеров по коалиции должна Ангела Меркель. Как - пока не понятно. Канцлер только заявила - этот спор коалицию не развалит. И назначила партнерам новую встречу - на вторник.