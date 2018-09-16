Жители Брюсселя на один день отказались от автомобилей [ Редактировать ]
Столица Евросоюза сегодня в распоряжении велосипедистов. В Брюсселе на один день запретили проезд автомобилей. Это - ежегодная традиция. Зачем европейцам двухколесный транспорт? - расскажет Елена Абрамович.
Rue de la Loi - главная улица в сердце Евроквартала сегодня во власти велосипедистов, как и все другие дороги города. День без машин для многих здесь - праздник.
Прокатиться с ветерком на скейте, самокате или велосипеде выбираются Из дому не только жители Брюсселя - сюда съезжаются из соседних городков и даже стран.
"Я из города, находящегося недалеко от Брюсселя. Приехал специально - это весело!"
"Мы из Португалии. Мне лучше, когда машин нет. В некоторых городах нет условий для передвижения на инвалидных колясках, и поэтому без машины сложно. А здесь - хорошо".
В мире подобные акции впервые стали организовывать еще во времена нефтяного кризиса в 70-х годах. В Брюсселе днем без машин объявляют одно из воскресений сентября на протяжении 16 лет. Главная идея - пропаганда экологических способов передвижения на бестопливном или общественном транспорте.
"Без машин лучше. Можно наслаждаться городом".
"Нет машин - нет загрязнения. Это - прекрасно!"
Общественный транспорт в эти дни - бесплатный. На дорогу также разрешено выезжать полиции, скорой помощи, таксистам и тем водителям, которые получили разрешение заранее - по особым причинам. Ограничение скорости для всех - 30 километров в час.
"Очень утомительно, нужно постоянно следить за дорогой - везде велосипеды, ролики, коляски".
На велосипеде сегодня ездил и министр транспорта Брюсселя - Паскаль Смэт. Говорит - пересаживается на двухколесный транспорт довольно часто.
"Я не против машин, сам часто вожу автомобиль. Но ездить на нем всегда - нет необходимости, особенно на короткие дистанции. И мне нравится, что новое поколение мыслит так же - люди задумались о загрязнении воздуха, стараются быть более ответственными", - говорит Паскаль Смэт, министр транспорта Брюсселя.
Условий для ведения более экологичного образа жизни в городе становится все больше - велосипедные дорожки постоянно расширяют и открывают новые точки велопроката.
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