Столица Евросоюза сегодня в распоряжении велосипедистов. В Брюсселе на один день запретили проезд автомобилей. Это - ежегодная традиция. Зачем европейцам двухколесный транспорт? - расскажет Елена Абрамович.

Rue de la Loi - главная улица в сердце Евроквартала сегодня во власти велосипедистов, как и все другие дороги города. День без машин для многих здесь - праздник.

Прокатиться с ветерком на скейте, самокате или велосипеде выбираются Из дому не только жители Брюсселя - сюда съезжаются из соседних городков и даже стран.

"Я из города, находящегося недалеко от Брюсселя. Приехал специально - это весело!"

"Мы из Португалии. Мне лучше, когда машин нет. В некоторых городах нет условий для передвижения на инвалидных колясках, и поэтому без машины сложно. А здесь - хорошо".

В мире подобные акции впервые стали организовывать еще во времена нефтяного кризиса в 70-х годах. В Брюсселе днем без машин объявляют одно из воскресений сентября на протяжении 16 лет. Главная идея - пропаганда экологических способов передвижения на бестопливном или общественном транспорте.

"Без машин лучше. Можно наслаждаться городом".

"Нет машин - нет загрязнения. Это - прекрасно!"

Общественный транспорт в эти дни - бесплатный. На дорогу также разрешено выезжать полиции, скорой помощи, таксистам и тем водителям, которые получили разрешение заранее - по особым причинам. Ограничение скорости для всех - 30 километров в час.

"Очень утомительно, нужно постоянно следить за дорогой - везде велосипеды, ролики, коляски".

На велосипеде сегодня ездил и министр транспорта Брюсселя - Паскаль Смэт. Говорит - пересаживается на двухколесный транспорт довольно часто.

"Я не против машин, сам часто вожу автомобиль. Но ездить на нем всегда - нет необходимости, особенно на короткие дистанции. И мне нравится, что новое поколение мыслит так же - люди задумались о загрязнении воздуха, стараются быть более ответственными", - говорит Паскаль Смэт, министр транспорта Брюсселя.

Условий для ведения более экологичного образа жизни в городе становится все больше - велосипедные дорожки постоянно расширяют и открывают новые точки велопроката.