Масштабный пожар в Киеве тушили 20 бригад спасателей [ Редактировать ]
Масштабный пожар в Киеве.
На улице Ясногородской - в районе метро "Сырец" загорелся верхний этаж и крыша в недостроенном пятиэтажном здании.
Огонь охватил 800 квадратных метров. На месте работали более 20 машин спасателей. По данным ГосЧС, пожар уже потушен, пострадавших нет.
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