Масштабный пожар в Киеве.

На улице Ясногородской - в районе метро "Сырец" загорелся верхний этаж и крыша в недостроенном пятиэтажном здании.

Огонь охватил 800 квадратных метров. На месте работали более 20 машин спасателей. По данным ГосЧС, пожар уже потушен, пострадавших нет.