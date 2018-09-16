Любовь на передовой: супружеская пара защищает передовые рубежи Украины [ Редактировать ]
На передовой сегодня 9 обстрелов. Боевики прицельно бьют из гранатометов и пулеметов крупного калибра. Украинским армейцам приходится открывать ответный огонь.
Одна из тех, кто принуждает противника замолчать - девушка из Киева. Как она оказалась на передовой и ради кого воюет? Расскажет Геннадий Вивденко.
Их историю нельзя назвать военно-полевым романом. Олег был таксистом в Киеве. Алла - частным предпринимателем. Олега мобилизовали в начале войны, и он остался в армии. Три года спустя - не выдержав разлуки - супруга пошла вслед за любимым.
"Пришла в 2017 году. Служит муж. Сначала Крымское, теперь под Горловкой", - говорит Алла, военнослужащая Вооруженных сил Украины.
На вопрос - зачем комфортную жизнь променяла на передовую - отвечает не задумываясь.
"Он мобилизованный. Три года контракт подписал. Поддержка мужу, быть вместе", - говорит Алла, военнослужащая Вооруженных сил Украины.
Алла - гранатометчица. Ей не раз приходилось отражать атаки противника. Ситуация под оккупированной Горловкой уже не первую неделю накалена до предела.
"Постоянно в нас кидает ВОГи. Работают и утром и днем. Вчера работали днем", - рассказывает Алла, военнослужащая Вооруженных сил Украины.
Олег признает - решение супруги его обескуражило. Отговорить было невозможно. И вот теперь, они плечом к плечу - в одном подразделении.
"В итоге получилось, что она здесь. Если здесь - то уже нужно служить. Опасно - переживаю за двоих. За себя и за нее", - признается Олег, военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Дома в Киеве - 18-летняя дочь решила идти по стопам родителей:
"Будет идти в военное учиться. В академию поступила. Созваниваемся постоянно. Скучаем, но она нас понимает".
О том, что с ними происходит на передовой, - Олег и Алла с дочерью говорят не часто.
"Мы думаем, что пока она выучиться - войны не будет. Будет мирное небо над нами", - говорит Алла, военнослужащая Вооруженных сил Украины.
Тем временем, противник обстреливает наши позиции все сильнее.
"Передают, заезжает ОБСЕ. Работает беспилотник ОБСЕ. В итоге, начинаются провокации, чтобы дали ответку. Мы подходим ближе, ближе… боятся, да!", - говорит Олег, военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Ситуация становится все опаснее.
Вот сейчас видим, как противник ведет огонь по нашим позициям. Бойцы не отвечают, придерживаются перемирия. Однако огневое давление уже существенное и очевидное.
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