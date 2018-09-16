Смертельное ДТП с участием патрульных в Черновцах. Прошлой ночью на пешеходном переходе экипаж полиции сбил 28-летнего мужчину. Он погиб на месте. В версиях разбиралась Ольга Паламарюк.

Все случилось на улице Русской около 2 часов ночи. Автомобиль патрульной полиции как раз дежурил в этом районе. Вдруг на проезжую часть внезапно выбежал пешеход.

Удар был такой силы, что мужчину отбросило на несколько метров. Он скончался на месте. В полиции рассказывают: дежурный экипаж преследовал нарушителей. Поэтому и спешил, но скорость была - в пределах нормы. На автомобиле горели синие проблесковые маячки. И случилось все - за несколько метров до пешеходного перехода.

"Зі слів патрульних поліцейських, з-за одного з дерев вибіг пішохід. Раптово стався удар. Вони почали гальмувати для того, щоб зупинити автомобіль - по інерції, на жаль, тіло відкинуло. Один працівник має понад 2,5 і один понад 3 роки досвіду в роботі Патрульної поліції", - сообщил Артур Шкроб, начальник управления патрульной полиции в Черновицкой области.

Но вот у очевидцев - другая версия произошедшего. Дескать, все случилось на "зебре", а патрульное авто ехало с приличной скоростью.

"Є ж пішохідний. Це вночі, він ще освічується - там світло", - говорит Иван, очевидец аварии.

На место аварии родные погибшего несут цветы и свечи. О произошедшем говорят неохотно.

"Я особисто з ним була разом. Я його жінкою мала бути".

Патрульные были трезвые и ехали со скоростью не больше 80 километров в час - это данные предварительной экспертизы. Делом уже занялась областная прокуратура и СБУ.

"І транспортний засіб, і відеореєстратор вилучений під час огляду місця події та перебуває на зберіганні Прокуратури області. Це рішення було прийнято з метою уникнення будь-якого втручання в стан транспортного засобу", - сообщил Олег Пелепюк, заместитель прокурора Черновицкой области.

А вот общественные активисты уверены: все случилось из-за напряженного графика работы полицейских.

"Причин возможно две: первая - это хроническая усталость патрульных полицейских", - говорит Дмитрий Сало, общественный активист.

Сейчас патрульные отстранены от работы. Но не задержаны. Следствие также должно установить, был ли на момент аварии трезв сам пешеход.