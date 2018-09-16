В поликлинику - как в сказку. В Киеве появилась необычная стоматология для детей. Пациентов там встречают герои любимых мультфильмов, а само лечение - как продолжение игры. Креативную клинику видели и наши корреспонденты.

Запах медикаментов, длинные очереди перед кабинетом и раздражающий звук бормашины. Это - привычная атмосфера для стоматполиклиник пост-советского образца. Между ними и частной практикой - бездна.

"Наша клиника, на сегодняшний день открывает два новых отделения - Este-line Elite, и Este-line Kids. Потому что таких специализированных клиник, которые обслуживают именно детей - очень мало. А это имеет очень сильное значение для сегодняшней стоматологии. Это всегда самое современное оборудование, самые современные материалы и самые передовые технологии", - говорит Александр Олейник, стоматолог-хирург-имплантолог клиники Este-line.

Эти передовые технологии клиника использует и на передовой, на Востоке страны. Например, такие мобильные стоматологии. "Кабинет на колесах" не раз помогал украинским военным.

"Ребята сразу шли буквально вот можно сказать с окопов, с оружием и ставили ружья здесь, садились в кресла обслуживались и получали квалифицированную стоматологическую помощь", - рассказывает Алексей Матвиенко, стоматолог-ортопед клиники Este-line.

На передовой Алексей был уже несколько раз. Признается - за время работы сроднился со своим "рабочим кабинетом":

"В данном случае - стоматологическое кресло. Полноценно-работающая, как скажем, на гражданке. Мы привыкли работать в абсолютно разных условиях. А здесь - полноценный стоматологический кабинет".

Лечат солдат бесплатно.

"Мы уже лечили больше 700 солдат. И каждая поездка - от 60 до 100 солдат каждый раз мы лечим. Пока в Украине АТО, пока в Украине война, я не собираюсь зарабатывать деньги", - говорит Салим Караме, руководитель клиники Este-line.

Проект "мобильных кабинетов" - единственный в своем роде. Как и подход к лечению детей, уверяют в новосозданной клинике.

"Создали отдельную детскую клинику, для детей, с аниматорами. В каждой комнате есть отдельная история, отдельна тематика.

Красиво, просторно, везде продолжается определенная сказка. Каждая комната имеет свою сказку. Здесь - "Алиса в стране чудес", - показывает Салим Караме, руководитель клиники Este-line.

Подобных кабинетов в клинике еще четыре. В каждом - своя атмосфера. Первых пациентов собираются принять через несколько дней.