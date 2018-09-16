Незаконные вырубки в Украине достигли масштабов экологической катастрофы. Нелегально уничтожаются сотни гектаров, вывозятся тысячи кубометров леса. При этом наказанных - единицы. Почему? О "зелёной" коррупции - в материале Жанны Дутчак.

"Ось вкрали, спиляли такий ліс, і отаке оставили. Ні уборки, ні посадки, нічого".

На этих кадрах - результаты хозяйствования в Людвиковском лесничестве. Сотни пней и гектары пустоши - масштабы вырубок поражают:

"Це ми у Верховинському районі. Бачимо масштаби вирубки лісу. Ось таким чином вирубують наші Карпати. Очевидно, що керівники держлісгоспу і прокуратури скажуть, що це все законно".

Коррупционная схема в лесной отрасли хорошо отлажена: одни рубят - другие покрывают, и все - при деньгах. Раскрыть ее нам помог один из лесничих. Показывать свое лицо на камеру мужчина боится. Говорит: самовольные вырубки есть в каждом хозяйстве, проследить за всем - невозможно. Но в итоге - штрафуют именно лесничих.

"Оцим користуються не чисті на руку ревізори, екологи і вони представляють такий прайс - маєте от скільки штрафу стільки тисяч, а нижче - платіть "на кишеню". Виходить в десяток раз менше. Бо там може вийти 500 тисяч, 600 тисяч, астрономічні суми. Щоб не мати ніякої кримінальної відповідальності працівники лісу змушені йти на таку справу як хабар", - рассказывает Василий, лесничий.

По словам лесничего, схема отлажена и работает, как швейцарские часы.

"В нашому лісгоспі десь 50 тисяч було, 70 тисяч було. - Доларів? - Ні, гривень. Порахуйте скільки лісництв і помножте на цю суму. Ці гроші збираються з лісників, відповідно вони покривають не зовсім чесним способом - мусять прикривати, рубається знову лишній ліс, який би не мав рубатися", - рассказывает Василий, лесничий.

В мае этого года в Ивано-Франковске при получении взятки задержали одного из чиновников экологического контроля Госэкоинспекции области.

Конверт с долларами лесничий передал инспектору здесь - возле кафе. Но пересчитать деньги чиновник не успел. Его сразу задержали правоохранители.

Семь тысяч долларов контролеру принес один из лесничих Болеховского лесхоза. Якобы за то, чтобы его участок исключили из списка проверки:

- Був факт. За що давав я не буду говорити. Часто приїжджав. - І не раз вимагав? - Ну... це не телефонна розмова".

В местном управлении СБУ говорят, что чиновник поставил дело на поток.

"В процесі документування діяльності посадовця було виявлено факти, які свідчать про те, що він налагодив схему із отримання неправомірної вигоди із посадових осіб лісових господарств", - говорит Мария Рымар, пресс-секретарь управления СБУ в Ивано-Франковской области.

"Мої колеги по роботі називають його "касиром". Касу збирає він. Говорить, що він в Києві ділиться, що йому треба в Київ передавати дань", - говорит Василий, лесничий.

"Кассиру" за взятки грозило до 12 лет тюрьмы. Но пока дело дошло до суда - статью переквалифицировали на "злоупотребление влиянием". А за это - наказание мягче. Чаще всего - это штраф.

"Саме він не мав права проводити перевірку, він був куратором цієї перевірки. А тому своїм впливом, як начальник, здійснив вплив на своїх підлеглих працівників, які не внесли одне із лісництв в акт перевірки", - говорит Роман Косовец, прокурор отдела прокуратуры Ивано-Франковской области.

В то же время в прокуратуре говорят, что о систематических взятках чиновника - им ничего не известно. Его отстранили от должности до решения суда. Сейчас он находится на свободе, благодаря внесенному залогу почти в 300 тысяч гривен.