Крутые тачки. Никаких моторов и механических приводов. В Черкассах устроили гонки на самодельных аппаратах. Главное условие - машина должна скатиться со спуска быстрее остальных. А вот выглядеть она может как угодно.

Мои коллеги оценили полет фантазии черкасских изобретателей.

На этой стартовой площадке нет места машинам с моторами - здесь только самодельные тачки. Главное условие для участников - отсутствие какого-либо двигателя, наличие тормозов и руля. На старте болиды разгоняет команда, а дальше тачка уже по инерции катится к финишу.

На гонку зарегистрировались 14 команд. Оценивают не только время прохождения трассы, но и креативность проекта. Судья, байкер Сальвадор, увиденным остался доволен.

"Це по-перше, прикол, я так розумію. І саме з цього виходячи, і будемо ставити свої оцінки. Так люди з фантазією підійшли - саме з приколом", - говорит Ашот Арушанов, судья.

А фантазия у участников просто зашкаливала. Здесь и матрацы-вездеходы, и ракетомобили, и даже "сумасшедший локомотив". Многие тачки собирали за несколько дней до гонок. Команда Артема Фиалковского сконструировала целый "Офис на колесах". За основу ребята взяли раму и колеса от велосипеда.

"Стол мы взяли в одном из офисов нашего банка в Черкассах у товарищей, банкиры нам его одолжили. Надеюсь, мы его вернем, может и не вернем - поломаем", - говорит Артем Фиалковский, участник гонок "Крутой спуск".

И предсказанное - сбылось. На спуске - два трамплина, серпантин и крутой поворот. До второго трамплина "Офис на колесах" так и не доехал…

Для Черкасс "Крутой спуск" стал уже традиционным развлечением. В этот раз гонки приурочили ко Дню города. По сравнению с прошлым годом, рассказывает организатор Андрей Яроменко, участников стало больше.

"Будь-який житель Черкас, чи гість міста може брати участь. Команди складені з дівчат, з чоловіків, з дітей. Довільна фантазія для всіх учасників, щоб вони виплеснули всі свої емоції саме в цих тачках", - рассказывает Андрей Яроменко, организатор гонок "Крутой спуск".