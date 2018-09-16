В Черкассах День города отметили уникальными гонками на самодельных машинах [ Редактировать ]
Крутые тачки. Никаких моторов и механических приводов. В Черкассах устроили гонки на самодельных аппаратах. Главное условие - машина должна скатиться со спуска быстрее остальных. А вот выглядеть она может как угодно.
Мои коллеги оценили полет фантазии черкасских изобретателей.
На этой стартовой площадке нет места машинам с моторами - здесь только самодельные тачки. Главное условие для участников - отсутствие какого-либо двигателя, наличие тормозов и руля. На старте болиды разгоняет команда, а дальше тачка уже по инерции катится к финишу.
На гонку зарегистрировались 14 команд. Оценивают не только время прохождения трассы, но и креативность проекта. Судья, байкер Сальвадор, увиденным остался доволен.
"Це по-перше, прикол, я так розумію. І саме з цього виходячи, і будемо ставити свої оцінки. Так люди з фантазією підійшли - саме з приколом", - говорит Ашот Арушанов, судья.
А фантазия у участников просто зашкаливала. Здесь и матрацы-вездеходы, и ракетомобили, и даже "сумасшедший локомотив". Многие тачки собирали за несколько дней до гонок. Команда Артема Фиалковского сконструировала целый "Офис на колесах". За основу ребята взяли раму и колеса от велосипеда.
"Стол мы взяли в одном из офисов нашего банка в Черкассах у товарищей, банкиры нам его одолжили. Надеюсь, мы его вернем, может и не вернем - поломаем", - говорит Артем Фиалковский, участник гонок "Крутой спуск".
И предсказанное - сбылось. На спуске - два трамплина, серпантин и крутой поворот. До второго трамплина "Офис на колесах" так и не доехал…
Для Черкасс "Крутой спуск" стал уже традиционным развлечением. В этот раз гонки приурочили ко Дню города. По сравнению с прошлым годом, рассказывает организатор Андрей Яроменко, участников стало больше.
"Будь-який житель Черкас, чи гість міста може брати участь. Команди складені з дівчат, з чоловіків, з дітей. Довільна фантазія для всіх учасників, щоб вони виплеснули всі свої емоції саме в цих тачках", - рассказывает Андрей Яроменко, организатор гонок "Крутой спуск".
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