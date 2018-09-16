Полицейские и ветераны АТО провели любительский матч по регби [ Редактировать ]
Бывшие воины АТО против патрульных полицейских. И это - не уличные сводки о беспорядках. Военные и правоохранители сошлись на одном из столичных стадионов в матче по регби. Кто победил? - знает Лариса Зубенко.
Евгений увлекался регби еще до работы в полиции. Даже с будущей женой познакомился на одном из матчей. Теперь за спортивный образ жизни агитирует коллег.
"Виникла ідея, що чимось треба займатись патрульним, проводити якось тімбілдінги, командотворення і я вважаю, що регбі - це найкращий варіант для цих речей, тому що це така гра, де треба швидко діяти, швидко думати і як у справжнього поліцейського - в регбіста має бути хороша фізична форма", - рассказывает Евгений Зоровский, командир батальона патрульной полиции.
Команда "Патруль" уже провела несколько любительских матчей, планируют выходить на профессиональный уровень. Сегодня их соперники - участники боевых действий на Донбассе. Об игре команды договорились в Facebook. Говорят - это скорее не матч, а обмен опытом, поскольку регби для Украины - в диковинку. Команда регбистов состоит из 15 человек, игроки передают друг другу мяч, стремясь попасть с ним в зачетную зону.
Сегодняшний матч со счетом 35:0 выиграла команда патрульной полиции. Военные признаются - это их первый поединок. Но после проигрыша руки опускать не намерены.
"Перший млинець мабуть комом вийшов. Сумно від поразки, якийсь сумбур такий в голові. Зараз після гри поспілкуємось, капітан команди покаже, хто де недограв, чому, які зони пройшли. Азарту ще більше, бажання ще більше, будемо тренуватись, будемо перемагати", - говорит Владимир Ткачев, бывший боец 95 аэромобильной бригады.
Оценить игру пришли не только родственники и друзья участников, но и представители федерации регби Украины. Говорят - у победителей есть шанс попасть в профессиональную лигу.
"Гра була дуже цікава. Цікава тим, що для федерації те, що розвивається в Національній поліції, в інших формуваннях регбі -для нас це дуже цікаво. У них є великий потенціал, тим більше і в світі проводяться чемпіонати світу серед поліцейських і в багатьох європейських країнах, країнах НАТО серед військових - регбі є базовим видом спорту", - говорит Евгений Бажанков, президент Федерации регби Украины.
Обе команды обещают, что после нескольких месяцев тренировок померяются силами еще раз.
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