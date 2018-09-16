Сильные духом: ветераны АТО готовятся участвовать в марафоне морпехов в США [ Редактировать ]
Непокоренный духом. Участник АТО Александр Дарморос, подорвавшись на мине, получил тяжкие увечья. Но нашел в себе силы вернуться к жизни.
Через неделю вместе с другими ветеранами он будет участвовать в марафоне морпехов в Штатах. Все подробности расскажут наши корреспонденты.
Александр Дарморос подорвался на мине в 2016 году при выполнении боевого задания. Получил множество ранений, потерял ногу и зрение. Два года проходил лечение в Штатах. Этой весной вернулся на родину. Вместе с ним прилетела и Хана - собака-поводырь, которую подарили бойцу представители украинской диаспоры.
"Треба жити. Поки що в темноті, але цю темноту на сьогоднішній день я помічаю дуже рідко - життя настільки насичене, багато є справ, клопіт", - говорит Александр Дарморос, ветеран АТО.
Через месяц Александр снова полетит в Америку. Там, в пригороде Вашингтона, примет участие в марафоне морпехов.
"Це марафон морської піхоти, де будenm приймати участь близько 30 тисяч поранених та рідних загиблих. Тобто, це своєрідний марафон честі", - говорит Александр Дарморос, ветеран АТО.
Боец уже несколько месяцев интенсивно тренируется. Хотя после многочисленных операций - это нелегко.
"Він дуже хоче показати, що він такий як всі. Я мама, я бачу, що йому буває важко, але він нам цього не показує", - рассказывает Леонтина Дарморос, мать ветерана АТО.
Готовиться к марафону помогает тренер-партнер. Он всегда рядом на пробежке. Указывает - где поворачивать налево, а где - направо.
"Саша, скільки пробіг, які відчуття? - Суперові! Кілометр, а треба десять! Трошки страшно"
Тренер результатом Александра доволен.
"Зараз задача підняти функціональні можливості організму, адаптувати суглоби і м'язи до цієї роботи, а тоді вже можна замахнутися і на справжній марафон. Він молодець, він оптиміст", - говорит Руслан Савченко, тренер-партнер.
И первые достижения у бойца уже есть - он смог вернуться на службу в родной полк.
"Сашко надалі проходить військову службу як офіцер, на посаді офіцера-психолога. Ми вже будемо його підтримувати тут на місці, я, думаю, що нашу підтримку він відчує і за океаном", - говорит Валерий Можаровский, заместитель командира отряда спецназначения.
В октябре на марафон морских пехотинцев вместе с Александром поедут еще девять ветеранов. Своим примером они надеются вдохновить и поддержать побратимов на передовой.
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