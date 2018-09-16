Непокоренный духом. Участник АТО Александр Дарморос, подорвавшись на мине, получил тяжкие увечья. Но нашел в себе силы вернуться к жизни.

Через неделю вместе с другими ветеранами он будет участвовать в марафоне морпехов в Штатах. Все подробности расскажут наши корреспонденты.

Александр Дарморос подорвался на мине в 2016 году при выполнении боевого задания. Получил множество ранений, потерял ногу и зрение. Два года проходил лечение в Штатах. Этой весной вернулся на родину. Вместе с ним прилетела и Хана - собака-поводырь, которую подарили бойцу представители украинской диаспоры.

"Треба жити. Поки що в темноті, але цю темноту на сьогоднішній день я помічаю дуже рідко - життя настільки насичене, багато є справ, клопіт", - говорит Александр Дарморос, ветеран АТО.

Через месяц Александр снова полетит в Америку. Там, в пригороде Вашингтона, примет участие в марафоне морпехов.

"Це марафон морської піхоти, де будenm приймати участь близько 30 тисяч поранених та рідних загиблих. Тобто, це своєрідний марафон честі", - говорит Александр Дарморос, ветеран АТО.

Боец уже несколько месяцев интенсивно тренируется. Хотя после многочисленных операций - это нелегко.

"Він дуже хоче показати, що він такий як всі. Я мама, я бачу, що йому буває важко, але він нам цього не показує", - рассказывает Леонтина Дарморос, мать ветерана АТО.

Готовиться к марафону помогает тренер-партнер. Он всегда рядом на пробежке. Указывает - где поворачивать налево, а где - направо.

"Саша, скільки пробіг, які відчуття? - Суперові! Кілометр, а треба десять! Трошки страшно"

Тренер результатом Александра доволен.

"Зараз задача підняти функціональні можливості організму, адаптувати суглоби і м'язи до цієї роботи, а тоді вже можна замахнутися і на справжній марафон. Він молодець, він оптиміст", - говорит Руслан Савченко, тренер-партнер.

И первые достижения у бойца уже есть - он смог вернуться на службу в родной полк.

"Сашко надалі проходить військову службу як офіцер, на посаді офіцера-психолога. Ми вже будемо його підтримувати тут на місці, я, думаю, що нашу підтримку він відчує і за океаном", - говорит Валерий Можаровский, заместитель командира отряда спецназначения.

В октябре на марафон морских пехотинцев вместе с Александром поедут еще девять ветеранов. Своим примером они надеются вдохновить и поддержать побратимов на передовой.