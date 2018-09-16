В Киеве Uber въехал в остановку с людьми [ Редактировать ]
В Киеве около станции метро Минская водитель сервиса Uber на высокой скорости въехал в остановку общественного транспорта, сообщает Киев Оперативный.
Сообщается о пострадавшей женщине, которая была госпитализирована в больницу. Информация о других пострадавших уточняется.
По информации свидетелей, после аварии водитель Nissan Leaf пытался скрыться.
По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что мужчина отвлекся. Таксист отрицает наличие алкоголя в крови, однако трезвость мужчины должен проверить нарколог.
На данный момент на месте происшествия работают медики и правоохранители.
Напомним, что в Черновцах патрульные насмерть сбили пешехода.
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