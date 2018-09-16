В Киеве около станции метро Минская водитель сервиса Uber на высокой скорости въехал в остановку общественного транспорта, сообщает Киев Оперативный.

Сообщается о пострадавшей женщине, которая была госпитализирована в больницу. Информация о других пострадавших уточняется.

По информации свидетелей, после аварии водитель Nissan Leaf пытался скрыться.

По словам водителя, ДТП произошло из-за того, что мужчина отвлекся. Таксист отрицает наличие алкоголя в крови, однако трезвость мужчины должен проверить нарколог.

На данный момент на месте происшествия работают медики и правоохранители.

Напомним, что в Черновцах патрульные насмерть сбили пешехода.