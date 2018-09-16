16 сентября, в центре Брюсселя произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает местное издание La Stampa.

Сообщается, что в результате перестрелки в центре Брюсселя двое людей получили ранения.

По данным полиции, в перестрелке участвовали от 5 до 6 человек. Инцидент случился возле бара The Switch, на улице де ла Круа де Фер.

Кроме того, в полиции сообщили, что после совершения преступления злоумышленники скрылись на автомобиле. Сейчас ведется розыск подозреваемых.

Напомним, что в столице Мексики вооруженные мужчины расстреляли людей.