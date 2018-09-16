В Брюсселе произошла стрельба, есть пострадавшие (стрельба) [ Редактировать ]
16 сентября, в центре Брюсселя произошла стрельба, в результате которой пострадали люди. Об этом сообщает местное издание La Stampa.
Сообщается, что в результате перестрелки в центре Брюсселя двое людей получили ранения.
По данным полиции, в перестрелке участвовали от 5 до 6 человек. Инцидент случился возле бара The Switch, на улице де ла Круа де Фер.
Кроме того, в полиции сообщили, что после совершения преступления злоумышленники скрылись на автомобиле. Сейчас ведется розыск подозреваемых.
Напомним, что в столице Мексики вооруженные мужчины расстреляли людей.
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