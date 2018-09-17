Любовь – такое важно и нужное чувство в жизни, оно полностью меняет вашу жизнь в хорошую сторону. Поэтому очень важно осознавать эти чувства, а не подавлять их. Нет четких признаков влюбленности, они отличаются в зависимости от человека, но ниже вы найдете несколько признаков, которые общие практически для всех, кто когда-либо чувствовал любовь к своему партнеру.

Человек занимает особое место в вашей жизни

Этот признак довольно-таки очевиден, когда вы любите кого-то, то этот человек становится приоритетом во всех сферах жизни, никто не может с ним сравниться. Для них у вас всегда будет время, внимание, чувства, преданность – им не нужно будет за это бороться. Они первые в вашем списке приоритетов.

Ничто не делает вас более счастливым, чем счастье партнера

Вы радуетесь их победам, как своим собственным, гордитесь их успехами и достижениями, а не завидуете или чувствуете себя неполноценными. Самое важное для вас – улыбка на их лице и ничто не делает вас счастливее, чем видеть, что они счастливы и довольны. Вы всегда желаете им лучшего, тут нет никаких негативных эмоций.

Вы хотите, чтобы избранник нравился вашим друзьям и семье

Когда вы влюблены в кого-то, сознательно или подсознательно вы хотите, чтобы они присутствовали в будущем и вам важно, что думают о партнёре семья и друзья. Их одобрение приносит вам удовлетворение и уверенность в правильном выборе. Все намного проще, если вас поддерживают, поэтому вы стараетесь изо всех сил, чтобы они нашли общий язык и понравились друг другу.

Вы зависите от человека

Здесь очень важно отличать зависимость и одержимость. Зависимость – это когда вы не можете прожить день, не поговорив друг с другом, если случается что-то важное, то именно с ними вы хотите поделиться в первую очередь, вы хотите проводить больше времени в их компании, скучаете за ними и хотите быть вовлечены в жизни друг друга, но в то же время вы достаточно зрелые, чтобы спокойно жить, если не общались несколько часов, вы скучаете за ними, но это не мешает заниматься своими делами. Если вы не можете оставить их даже на секунду, то это одержимость, вы преследуете их, если они не пишут или не звонят несколько часов, то в голове разыгрываются странные сценарии; это одержимость и это не здорово.

В ваших отношениях есть место ревности, но не подозрениям

Защищать то, что принадлежит нам – наш первобытный инстинкт, когда вы влюблены, то чувствуете связь с этим человеком, они становятся важной частью и любая внешняя угроза может пробудить ревность. Немного ревности может быть в любых отношениях. Это делает вас более преданными своему партнеру и не дает принимать их как должное. Как говориться, ревность часто является первым признаком любви. Но чрезвычайно важно держать ее под контролем, дайте ей волю и она перерастет в одержимость.

Разница между любовью и симпатией

Многие могут путать симпатию с любовью. Естественно, между этими двумя чувствами есть разница, симпатия – предвестник любви, в то время как любовь более сильная и длительная.

Любовь – это:

Ответственность. Вы отпускаете свое эго и принимаете свои ошибки, человек для вас важнее, чем собственное эго, тут присутствует зрелость.

Отсутствие эгоизма. Любимый человек для вас важнее собственных желаний и потребностей, вы хотите, чтобы они были действительно счастливы.

Постоянство. В каждых отношениях есть свои взлеты и падения, но любовь достаточно сильная, чтобы побороть все неурядицы.

Симпатия – это:

Сдержанность. Вам может нравиться проводить время с этим человеком, но при них вы не будете проявлять все свои странности, вам с ними не настолько комфортно. Тут всегда присутствует давление, чтобы произвести на них впечатление.

Временное явление. Чувства не настолько сильны, маленькая ссора и вы уже готовы распрощаться, непонимание не обсуждается, и вообще общий уровень заботы – низкий.

Избранник открывает ваши лучшие стороны

В личном или профессиональном плане, вы – лучшая версия самих себя, когда с ними. Вы чувствуете уверенность и счастье во всех сферах жизни. Они помогают вам расти, а не сомневаются в вашем выборе, и вы знаете, что всегда есть человек, который поддержит, что бы не происходило. Они любят вас за то, какие вы есть и рядом с ними вы никогда не чувствуете себя ущербными. Вы – красивое, уверенное "Я" с ними рядом, и для этого даже не нужно слишком стараться. Если это не любовь, то что тогда?

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