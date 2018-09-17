Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), стремительно дешевеет.

Теперь за монету предлагают $6 500,08.

Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:

Ethereum $220,151;

Ripple $0,28090;

Bitcoin Cash $450,40.

Ранее мы писали о том, что у футбольного клуба ПСЖ будет своя криптовалюта.