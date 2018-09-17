Биткоин: курс криптовалюты резко обвалился [ Редактировать ]
фото: pixabay.com
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина (bitcoin), стремительно дешевеет.
Теперь за монету предлагают $6 500,08.
Вслед за биткоином снизилась цена других криптовалют:
- Ethereum $220,151;
- Ripple $0,28090;
- Bitcoin Cash $450,40.
Ранее мы писали о том, что у футбольного клуба ПСЖ будет своя криптовалюта.
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