Полиция Солсбери рассказала о состоянии пострадавших в ресторане [ Редактировать ]
Полиция британского графства Уилтшир не считает, что почувствовавшая недомогание пара в итальянском ресторане города Солсбери подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", передает The Mirror.
"Оба были доставлены в районную больницу Солсбери и обследованы в клинических условиях. Сейчас мы можем подтвердить, что нет причин предполагать, что Новичок был задействованным в данном деле веществом. Оба остаются в больнице под наблюдением", - цитирует издание заявление полиции.
В полиции также добавили, что пока неизвестно, имело ли место в данном случае преступление или нет.
В городе предприняты все возможные меры предосторожности. Расследование инцидента продолжается.
По словам одного из свидетелей Аманды Ньютон, всех посетителей ресторана "Prezzo" в Солсбери доставили в безопасное место и могут потребовать сдать анализы крови в местной больнице. Посетительница ресторана на своей странице в Facebook также сообщила, что двое людей, которым стало плохо - это россияне.
"Хорошая еда в "Prezzo" превращается в серьезный инцидент, так как 2 россиян, сидящих рядом с нами, серьезно заболевают, и вся территория закрыта. Нас доставили в безопасное место и могут потребовать анализы крови в больнице Солсбери. Будем держать всех в курсе...Я уверена, мы будем в порядке!", – написала она.
В правоохранительных органах о национальности пострадавших не уточняется.
Ранее мы писали о подозреваемых в отравлении Скрипалей.
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