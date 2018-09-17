Разрушительный тайфун "Мангхут": число жертв неумолимо растет [ Редактировать ]
От тайфуна "Мангхут", который стал причиной массовых разрушений и жертв на Филиппинах, в Китае пострадали более 350 человек. Об этом сообщает BBC.
Так, тайфун достиг побережья Китая днем. Порывы ветра на территории, оказавшейся во власти тайфуна, превышали 100 км в час.
По данным RTHK, от удара стихии пострадали уже 362 человека.
Отметим, в Гонконге объявили наивысший уровень опасности в связи с приближением тайфуна. Всем жителям мегаполиса было рекомендовано не покидать свои дома, чтобы не стать жертвой падения какой-либо конструкции. Также в городе были закрыты учебные заведения.
Сообщается, что тайфун "Мангхут", которому изначально была присвоена наивысшая пятая категория по шкале классификации ураганов Саффира-Симпсона, продолжит терять силу и ко вторнику, 18 сентября, станет тропическим циклоном.
Scaffolding collapse at a building site in Kowloon pic.twitter.com/O69ILlXOJr— 高地柏啲 (香港) (@HighlandPaddyHK) 16 сентября 2018 г.
Напомним, что ранее тайфун "Мангхут" бушевал на Филиппинах.
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