Пластические операции: названы самые опасные места [ Редактировать ]
Эксперты в области пластической хирургии назвали самые опасные для здоровья пластические операции. Об этом пишет ladyhealth.com.ua.
Увеличение размера ягодиц
Во время операции жир из одной части тела пациента выкачивают и с помощью инъекций наносят в ягодицы. Большое количество пациентов пострадали от этих инъекций, а некоторые умерли. Потому что непрофессиональные врачи вкалывали жир в кровеносные сосуды и вены, что приводило к жировой легочной эмболии.
Абдоминопластика или формирования контуров живота
Делает плоский живот. Однако восстановление опасно, потому что людям надо находиться в согнутом положении и без движений. Это приводит к стагнации крови и формированию тромбов, которые могут попасть в легкие.
Объемная липосакция
Это скачивания из организма больших объемов лишнего жира. К ней прибегают люди, страдающие от ожирения. Процедура может спровоцировать передвижения жидкости в организме, что вызовет обезвоживание и гиповолемический шок - безотлагательное патологическое состояние, обусловленное быстрым уменьшением объема циркулирующей крови в результате быстрой потери воды и электролитов
Инъекции жидкого силикона в кожу лица
Результатом могут быть перманентные изменения внешности. Тогда возникнет необходимость делать корректирующую операцию по удалению жидкого силикона. Он часто вызывает отторжение в организме, появление шишек и инфекций
Ранее мы писали о том, что после операции на мозг мужчине захотелось убивать блондинок.
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