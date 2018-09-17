У Києві такі змагання влаштовують майже щороку

У столиці завершився перегоновий сезон із дрифтингу. У фінальному змаганні зійшлися пілоти-новачки та професіонали. Чи вважають учасники справедливою таку конкуренцію - Іванна Ілліна спитала.

Любов до дрифту у цього 17-річного хлопця з дитинства. Адже вперше за кермом такого авто Іван побував ще разом із дідусем, який у його сім'ї був першим пілотом із дрифтингу. Попри юний вік, конкуренції Іван не боїться, каже, до змагань із багаторазовими чемпіонами України - готовий.

"Відчуваю, що вони досвідченіші, але яка різниця. Це не перші мої змагання. Це мабуть десь 10 вже. Готувалися за два дні. Це небезпечно, але в мене є каркас, я пристебнутий, тому мені не страшно", - розповідає Іван Колобов, наймолодший учасник змагань.

Змагання із дрифту, де участь можуть брати і новачки і професіонали, в Україні - рідкість. Утім, охочих позмагатись, удосталь. У Києві такі змагання влаштовують майже щороку. Втім, щоразу із нововведеннями. Цьогоріч, до прикладу змінили трасу. Дрифтувати на якій побоюються не лише новачки, а й досвідчені пілоти.

"Мы едем эту конфигурацию, которую никогда до этого не ездили. Но "Чайка" считается довольно сложным и опасным треком за счет того, что здесь нет зон безопасности и зон вылета", - говорить Олексій Головня, чемпіон України із дрифту.

Аби взяти участь у такому змаганні будь-якому пілоту потрібно подолати чимало етапів. Відбір проходять не всі.

"К участию допускаются машини, которые подготовлени под соревнования. Должны быть соблюдены все мери безопасности, например, каркас безопасности, система пожаротушения, омологеровные сидения, ремни безопасности", - каже Сергій Ситар, організатор змагань.

Підтримати своїх фаворитів приїхало і чимало уболівальників. Емоціями від побаченого діляться із захватом.

"Ребята очень крутые. Тоже присутствовали, смотрели как ребята тренируются, особенно по вечерам, даже по городу бывало. Мне кажется, это должно быть в душе и если это твое ты это понимаешь, а если нет, то не стоит даже просто приходить", - говорить Олена, уболівальниця.

Цього сезону ці змагання із професійного дрифтингу фінальні. Наступні, обіцяють організатори, будуть не раніше 2019 року.