Великобритания не станет проводить повторный референдум по вопросу выхода из ЕС

Великобритания на станет проводить повторный референдум по вопросу выхода из ЕС. Об этом заявила премьер Тереза Мэй. Лондон и Брюссель все еще пытаются договориться о том, как пройдет разрыв, намеченный на конец марта следующего года. Как продвигается процесс узнаем у Алексея Пшемыского, он в Лондоне