Мер Лондону закликав провести новий референдум щодо "Брекзиту" [ Редактировать ]
Провести новий референдум щодо "Брекзиту" закликав мер Лондона Садік Хан. Він, зокрема, зазначив, що за півроку Британія або наразиться на погану угоду, або взагалі залишиться без угоди.
На його думку, дії уряду Мей завели переговори з ЄС у глухий кут, тож британський народ має сказати своє слово.
Нагадаю, Велика Британія офіційно має залишити Євросоюз наприкінці березня 2019. Умови "Брекзиту" Лондон і Брюссель мусять узгодити до кінця жовтня.
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