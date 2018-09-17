Отравление Скрипалей: появилась новая информация о подозреваемых

Россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которых британские власти подозревают в отравлении Сергея и Юлии Скрипаль, совершили по меньшей мере шесть отдельных поездок в Женеву