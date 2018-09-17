У Солсбері двоє людей поскаржилися на погане самопочуття [ Редактировать ]
У британському Солсбері двоє людей поскаржилися на погане самопочуття після відвідин ресторану. Задля безпеки поліція оточила район навколо закладу. Постраждалих відвезли до лікарні.
Пізніше у поліції заявили, що ознак отруєння нервово-паралітичною речовиною "Новичок" не виявлено.
За словами однієї з очевидиць інциденту, постраждала пара прибула з Росії.
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