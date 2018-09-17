У восьми провінціях досі не можуть повністю відкачати воду

У Таїланді від повеней потерпають майже 60 тисяч людей. Затоплено понад 16 тисяч будинків у 26 регіонах.

У восьми провінціях досі не можуть повністю відкачати воду. Найбільше постраждали райони у басейні річки Банг Паконг. Там іще працюють рятувальники.

Місцева влада запевняє, що рівень води починає знижуватися.