Таїланд потерпає від повеней [ Редактировать ]
У Таїланді від повеней потерпають майже 60 тисяч людей. Затоплено понад 16 тисяч будинків у 26 регіонах.
У восьми провінціях досі не можуть повністю відкачати воду. Найбільше постраждали райони у басейні річки Банг Паконг. Там іще працюють рятувальники.
Місцева влада запевняє, що рівень води починає знижуватися.
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