Дві жінки напередодні постраждали в ДТП у столиці. Аварія сталася поблизу метро Мінська. Таксі на високій швидкості влетіло в зупинку громадського транспорту.

За словами очевидців, одразу після пригоди водій намагався втекти. Чи був таксист у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння - ще встановлюють.

Постраждалих ушпиталили, за попередньою інформацією лікарів, в однієї жінки травма руки, в іншої - закрита черепно-мозкова.