ДТП у Києві: таксі влетіло в зупинку громадського транспорту [ Редактировать ]
Дві жінки напередодні постраждали в ДТП у столиці. Аварія сталася поблизу метро Мінська. Таксі на високій швидкості влетіло в зупинку громадського транспорту.
За словами очевидців, одразу після пригоди водій намагався втекти. Чи був таксист у стані наркотичного або алкогольного сп'яніння - ще встановлюють.
Постраждалих ушпиталили, за попередньою інформацією лікарів, в однієї жінки травма руки, в іншої - закрита черепно-мозкова.
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