Триває розслідування ДТП за участі патрульних у Чернівцях. Цими вихідними, нагадаю, на пішохідному переході екіпаж поліції на смерть збив 28-річного чоловіка. Докладніше розкажуть наші кореспонденти.

Усе сталося на вулиці Руській близько другої ночі. Автомобіль патрульної поліції якраз чергував у цьому районі. Раптом на проїжджу частину вибіг пішохід. Удар був такої сили, що чоловіка відкинуло на кілька метрів. Він помер на місці. У поліції кажуть: черговий екіпаж переслідував порушників. Тому і поспішав, але швидкість була у межах норми. На автомобілі горіли сині проблискові маячки. І трапилося все за кілька метрів до пішохідного переходу.

"Зі слів патрульних поліцейських, з-за одного з дерев вибіг пішохід. Раптово стався удар. Вони почали гальмувати для того, щоб зупинити автомобіль - по інерції, на жаль, тіло відкинуло. Один працівник має понад 2,5 і один понад 3 роки досвіду в роботі Патрульної поліції", - розповідає Артур Шкроб, керівник управління патрульної поліції у Чернівецькій області.

Але ось в очевидців інша версія події. Мовляв, усе відбулося на "зебрі", а патрульне авто їхало з пристойною швидкістю.

"Є ж пішохідний. Це вночі, він ще освічується - там світло", - говорить Іван, очевидець аварії.

На місце аварії рідні загиблого несуть квіти і свічки. Про те, що сталося - говорять неохоче.

"Я лічно з ним була разом - я його жінка мала бути".

Патрульні були тверезі і їхали зі швидкістю не більше 80 кілометрів за годину - це дані попередньої експертизи. Справою вже зайнялася обласна прокуратура і СБУ.

"І траснпортний засіб, і відеореєстратор вилучений під час огляду місця події та перебуває на зберіганні Прокуратури області. Це рішення було прийнято з метою уникнення будь-якого втручання в стан транспортного засобу", - говорить Олег Пелепюк, заступник прокурора Чернівецької області.

А ось громадські активісти упевнені: усе - через напружений графік роботи поліцейських.

"Причин возможно две: первая - это хроническая усталость патрульных полицейских", - каже Дмитро Сало, громадський активіст.

Наразі патрульні відсторонені від роботи. Але не затримані. Слідство також має встановити, чи був на момент аварії тверезий сам пішохід.