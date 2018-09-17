До конца года на Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина в Facebook.



"Это создаст условия для отпора агрессивным действиям России в этом регионе", - отмечается в сообщении.



Также указано, что в Бердянске на воду спущены два артиллерийских бронекатера украинского флота.

Ранее Порошенко заявил о том, что Россия намерена оккупировать Азовское море.