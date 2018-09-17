На Азовском море появится военно-морская база ВСУ [ Редактировать ]
До конца года на Азовском море будет создана военно-морская база ВМС Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина в Facebook.
"Это создаст условия для отпора агрессивным действиям России в этом регионе", - отмечается в сообщении.
Также указано, что в Бердянске на воду спущены два артиллерийских бронекатера украинского флота.
Ранее Порошенко заявил о том, что Россия намерена оккупировать Азовское море.
по теме
Гороскоп на неделю с 17 по 23 сентября для всех знаков зодиака
Что ждет вас на этой неделе, читайте в гороскопе для каждого знака зодиака
Под Житомиром десантники провели масштабные учения (фото)
Под Житомиром личный состав оперативного резерва первой очереди 95 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ повел масштабные учения
Жуткое ДТП в Харькове: погибли два пенсионера (фото)
Смертельное ДТП произошло в Харькове 16 сентября в первой половине дня
Известного журналиста из Украины задержали в Казахстане (видео)
Власти задержали журналиста в момент, когда он проводил тренинг про фактчеку
Мост Патона превратился в гигантский водопад (видео)
Мост Патона в Киеве превратился в гигантский водопад