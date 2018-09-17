"Тиждень моди" у Лондоні підкорили літні красуні [ Редактировать ]
Моделінг - справа не лише для молодих. Відкриття "Тижня моди" у Лондоні відзначилося новою цікавинкою - подіум підкорюють літні красуні. Чому дизайнери дедалі частіше працюють з жінками у віці - в нашому сюжеті.
Європейці відкидають усталені стереотипи про старість. Червоні доріжки і подіуми продовжують підкорювати жінки у віці. Новий тиждень моди у Лондоні незаперечно це довів. Британська дизайнерка Еліс Темперлі продемонструвала нову колекцію, моделями для якої стали літні жінки. Вони дефілювали поруч зі своїми молодшими колегами. Таким чином дизайнерка хотіла показати - мода і стиль не мають віку.
"Чому дизайнери неодмінно запрошують молодих моделей демонструвати одяг, який молодь, найімовірніше, все одно не купить? Я вважаю це безглуздям. Моделі мають бути різного віку. Це ж смішно - бачити, як ще одне дівчисько дефілює у сукнях для зрілих жінок, вдаючи із себе сорокарічну. Дизайнери ж розуміють, що шиють для старших - тож нехай покажуть це на подіумі", - говорить Еліс Темперлі, дизайнерка.
Дизайнерка продемонструвала різноманітність у не лише у віці. Подіумом продефілювали вагітна жінка, акторка, яка виграла премію BAFTA, та навіть - власна матір дизайнерки. Еліс стверджує: ця колекція - для неї особлива.
"Ми демонструємо літню колекцію востаннє, просто як виняток. Я хотіла зробити щось особливе, незвичне для себе, і, передусім, - більш людяне. Цей одяг більш індивідуальний, аніж мої попередні роботи", - розповідає Еліс Темперлі, дизайнерка
Моделі у віці уже не вперше дефілюють англійськими подіумами. Лондон і Нью-Йорк - головні конкуренти у світі моди. У 2017 американські дизайнери випустили на подіум моделей plus size. Англійці відповіли, запросивши літніх жінок. Однак, зараз фешн-кордон між Америкою і Великою Британією стирається, а неюних моделей запрошують дедалі більше знаменитих брендів.
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