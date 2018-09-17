У столиці загорілася п'ятиповерхова споруда [ Редактировать ]
Масштабна пожежа у Києві. Минулого вечора на вулиці Ясногородській неподалік станції метро "Сирець" загорівся верхній поверх і покрівля у недобудованій п'ятиповерховій споруді.
Вогонь охопив 800 квадратних метрів будівлі. На місці працювали понад 20 машин рятувальників.
За даними ДСНС, полум'я вдалося приборкати за дві години, постраждалих немає.
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