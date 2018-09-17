Масштабна пожежа у Києві. Минулого вечора на вулиці Ясногородській неподалік станції метро "Сирець" загорівся верхній поверх і покрівля у недобудованій п'ятиповерховій споруді.

Вогонь охопив 800 квадратних метрів будівлі. На місці працювали понад 20 машин рятувальників.

За даними ДСНС, полум'я вдалося приборкати за дві години, постраждалих немає.