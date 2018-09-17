На протяжении прошлых суток, 16 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.

"Российские оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, из минометов 120 калибра враг обстрелял позиции ООС на Светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а минометы 82-го калибра применил по защитникам Лебединского на Мариупольском направлении.

Также по позициям защитников Новогригорьевки оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и трое ранены.

"С начала суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гнутово. Потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в пресс-центре.

Ранее мы писали о том, что украинские силы понесли потери.