Война на Донбассе: боевики из гранатометов обстреляли украинские позиции [ Редактировать ]
На протяжении прошлых суток, 16 сентября, ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра операции Объединенных сил.
"Российские оккупанты 30 раз открывали огонь по позициям наших войск. Дважды - с применением вооружения, запрещенного Минскими договоренностями", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что противник вел прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, вооружение БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Светлодарск, Новолуганское, Опытное, Невельское, Красногоровка, Марьинка, Новотроицкое, Новогригоровка, Старогнатовка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - отмечается в сообщении.
Кроме этого, из минометов 120 калибра враг обстрелял позиции ООС на Светлодарском направлении в районе населенного пункта Новолуганское, а минометы 82-го калибра применил по защитникам Лебединского на Мариупольском направлении.
Также по позициям защитников Новогригорьевки оккупанты открывали огонь из вооружения боевой машины пехоты.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
По данным разведки, в течение суток трое оккупантов уничтожены и трое ранены.
"С начала суток враг из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия один раз обстрелял позиции Объединенных сил вблизи Гнутово. Потерь среди украинских защитников нет", - подытожили в пресс-центре.
Ранее мы писали о том, что украинские силы понесли потери.
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