Спустя 60 лет: влюбленные пенсионеры отыскали друг друга в соцсетях [ Редактировать ]
Влюбленные Эрик и Элейн нашли друг друга в Facebook спустя 60 лет разлуки и поженились. Об этом они рассказали ВВС.
В школе семилетний Эрик влюбился в лучшую подругу его сестры, Элейн. Мальчик держал это в секрете, потому что был младше на два года. Однако о его чувствах узнала мать ребенка, которая запретила ему общаться с девочкой из-за слишком юного возраста обоих.
После школы Эрик и Элейн потеряли связь и не общались около 60 лет. Однако все изменилось, когда они обнаружили друг друга в социальных сетях.
"Если бы не Facebook, мы бы никогда не нашли друг друга", - заявил Эрик в разговоре с журналистами.
Через некоторое время после воссоединения влюбленные решили пожениться, выбрав для церемонии ту же школу, в которой они учились в юности. Сегодня это здание занимает общественный центр для проведения мероприятий.
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