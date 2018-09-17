Влюбленные Эрик и Элейн нашли друг друга в Facebook спустя 60 лет разлуки и поженились. Об этом они рассказали ВВС.

В школе семилетний Эрик влюбился в лучшую подругу его сестры, Элейн. Мальчик держал это в секрете, потому что был младше на два года. Однако о его чувствах узнала мать ребенка, которая запретила ему общаться с девочкой из-за слишком юного возраста обоих.

После школы Эрик и Элейн потеряли связь и не общались около 60 лет. Однако все изменилось, когда они обнаружили друг друга в социальных сетях.

"Если бы не Facebook, мы бы никогда не нашли друг друга", - заявил Эрик в разговоре с журналистами.

Через некоторое время после воссоединения влюбленные решили пожениться, выбрав для церемонии ту же школу, в которой они учились в юности. Сегодня это здание занимает общественный центр для проведения мероприятий.

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