Во Львовской области в ночь на 17 сентября произошло ДТП с участием автобуса, в результате чего погиб водитель. Еще 20 человек были госпитализированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Событие произошло 17 сентября в 00:07 вблизи села Лужки Жовкивского района на автодороге Львов - Рава-Русская.

Рейсовый автобус, в котором находилось 53 человека, столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб и еще 20 человек были госпитализированы в больницы.

Подразделение ГСЧС деблокировало погибшего.

Ранее мы писали о том, что автобус упал с обрыва, в результате чего погибли 16 человек.