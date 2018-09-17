Под Львовом рейсовый автобус попал в ДТП: есть жертвы [ Редактировать ]
Во Львовской области в ночь на 17 сентября произошло ДТП с участием автобуса, в результате чего погиб водитель. Еще 20 человек были госпитализированы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Событие произошло 17 сентября в 00:07 вблизи села Лужки Жовкивского района на автодороге Львов - Рава-Русская.
Рейсовый автобус, в котором находилось 53 человека, столкнулся с легковым автомобилем, в результате чего водитель легкового автомобиля погиб и еще 20 человек были госпитализированы в больницы.
Подразделение ГСЧС деблокировало погибшего.
Ранее мы писали о том, что автобус упал с обрыва, в результате чего погибли 16 человек.
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