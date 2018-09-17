У Ліоні стартував танцювальний фестиваль [ Редактировать ]
У французькому Ліоні стартував традиційний танцювальний фестиваль - наймасштабній у Європі. Триватиме він 2 тижні. У вуличних заходах беруть участь майже 5 тисяч професіоналів та аматорів.
Торік, через загрозу теракту, фестиваль проводили на міському стадіоні. Цьогоріч його вирішили повернути на вулиці. А темою танцювального дійства обрали "Мир".
На безпеку заходу витратили 100 тисяч євро.
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