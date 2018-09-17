В Украине готовится запуск электронной системы для неотложек "Централь 103". В перспективе она объединит все украинские оперативно-дис­­петчерские службы (ОДС) в единый ресурс, что позволит быстро обмениваться данными о принятых вызовах. Об этом пишет "Бизнес.Медиа".

Система будет работать в тестовом режиме год

В чем суть системы?

Система призвана оптимизировать работу ОДС (объединенных диспетчерских служб) и повысить их эффективность. Если сегодня среднее время обработки вызова составляет 3-5 минут, то "Централь 103" должна сократить его до одной минуты.

Чтобы система "видела" местоположение каждой команды и ее статус, на всех машинах экстренной помощи установят GPS. Это поможет скорым быстрее добираться до пациентов - вместо сегодняшних 16-20 минут за 9-12 минут.

Вызов скорой помощи станет также доступным для людей с нарушениями слуха и речи. "Централь 103" предусматривает неголосовой вызов - можно будет просто послать сообщение диспетчеру.

Ранее мы писали о том, что в ожидании "скорой" мужчина около часа умирал на глазах у дочери.