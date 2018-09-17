"Батько - справжній герой, мудрий наставник і близький друг" - це гасло вуличного фестиваля в Києві до Дня батька. В Україні свято не має статусу офіційного, але в столиці його відзначають уже вдесяте.

Провести "День батька" у столичному парку "Перемога" Микола, Максим та Сергійко вирішили лише чоловічим складом родини. Хлопці зізнаються, сумувати утрьох і раніше не доводилось.

"Наша мама. Ми її відпустили, по своїм справам, а самі тут займаємось батьківством. Робили власними руками ось таку гарну годівничку, Повністю вирізали з дерева, заміряли, відрізали. А потом вот такие штуки делали. Папа- користувалися професійним інструментом і будемо взимку годувати пташок", - розповідає Микола, батько Максима та Сергійка.

Для відвідувачів фестивалю організатори створили безліч інтерактивних локацій. Татусі разом з дітьми майстрували, танцювали, грали в настільні ігри та навіть плели косички. Андрій вихваляється, вміє робити доньці і більш складні зачіски.

"Папа должен делать уметь все - начиная от приготовить кушать, постирать убрать и заработать деньги", - говорить Андрій, батько Єви.

День батька у столиці святкують уже вдесяте. Щорічно програма фестивалю стає ширшою, а кількість відвідувачів - більшою.

"День батька ми святкуємо, для того, щоб наголосити на важливості ролі батька в житті дітей, в житті сімей, на рівні з важливістю ролі матері. Це свято, воно допомагає чоловікам усвідомити, що вони дійсно є цінними, вони дійсно є тіми кого потребує родина. Тими, кого потребує дитина від першого дня від її народження і все життя", - розповідає Cергій Цвєтков, організатор свята.

Окрім активних розваг, батьків запрошували до "особливого кафе". Там замість звичного меню - відвідувачам пропонували більше дізнатися один про одного.

"Дитина пише анкету про батька, а батько пише анкету про дитину. Питання такі прості: про колір очей, але потім ці питання з більш глибоким змістом і необхідно спілкуватися зі своїми дітьми. І в цьому є глибокий смисл, спілкування батьків і дітей і пізнання більш глибше", - каже Микола, батько Максима та Сергійка.

"- За що ти ще цінуєш свого тата?

- Він крутий".