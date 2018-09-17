Швейцарія вимагає від Росії припинити шпигувати на її території [ Редактировать ]
Швейцарія вимагає від Росії припинити шпигувати на її території. Від початку року тамтешнє МЗС уже тричі викликало "на килим" російського посла у Берні.
Минулого тижня швейцарська розвідка разом із британськими та нідерландськими колегами "зірвала російський план" щодо лабораторії у швейцарському Шпіці. Саме там проводили аналіз "Новичка" після отруєння Скрипалів та розслідували хімічні атаки у Сирії.
У п'ятницю в Нідерландах затримали двох російських шпигунів, які намагалися отримати дані з хімлабораторії у Шпіці. Їх також підозрюють у спробі кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство.
по теме
Шпигунська історія: нідерландський слід у справі про отруєння Скрипалів
У Нідерландах російські шпигуни намагалися викрасти дані у справі отруєння Скрипалів
Лига наций УЕФА: турнирная таблица
Предлагаем вашему вниманию турнирные таблицы нового международного турнира УЕФА - Лиги наций
Визит делегации Швейцарии в Крым: в Украине сделали резкое заявление
Посольство Украины осудило визит швейцарской делегации в оккупированный Россией Крыма
Франция обвинила Россию в космическом шпионаже
Россия перехватила сигнал с франко-итальянского военного спутника
Переписку украинцев в Telegram могут читать российские спецслужбы
В Министерстве информационной политики предупредили о рисках пользования российским мессенджером Telegram в Украине
Польша потребует от России возвращения обломков самолета Качиньского
Депутат польского Сейма от правящей партии Аркадий Мулярчик сообщил, что в октябре 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) рассмотрит на заседании проект резолюции, где содержится призыв к России вернуть обломки самолета экс-президента Польши Леха Качиньского