МЗС уже тричі викликало "на килим" російського посла

Швейцарія вимагає від Росії припинити шпигувати на її території. Від початку року тамтешнє МЗС уже тричі викликало "на килим" російського посла у Берні.

Минулого тижня швейцарська розвідка разом із британськими та нідерландськими колегами "зірвала російський план" щодо лабораторії у швейцарському Шпіці. Саме там проводили аналіз "Новичка" після отруєння Скрипалів та розслідували хімічні атаки у Сирії.

У п'ятницю в Нідерландах затримали двох російських шпигунів, які намагалися отримати дані з хімлабораторії у Шпіці. Їх також підозрюють у спробі кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство.