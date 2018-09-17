Смертельна ДТП на Львівщині: зіткнулися рейсовий автобус і легковик [ Редактировать ]
Знову смертельна ДТП сталася на Львівщині. Приблизно опівночі на трасі біля села Лужки зіткнулися рейсовий міжнародний автобус та легковик. У
дар був таким потужним, що автобус перекинувся на бік, а легковик практично зім'яло і винесло на узбіччя. Водій автівки загинув на місці.
В автобусі їхало понад півсотні людей. Двадцятьох - ушпиталили. Нині на лікарняних ліжках лишається восьмеро. Причини аварії з'ясовують.
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