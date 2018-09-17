ДТП в Украине: сколько стоит "отмазаться" от вины?

Украина в этом году пережила целую серию крупных дорожных аварий. Пьяное вождение, уличные гонки, обнаглевшие мажоры. На наших дорогах может быть все что угодно. Каждый год в ДТП гибнет больше тысячи украинцев, это еще одна война, которую переживает наша страна