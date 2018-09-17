Популярная украинская певица Настя Каменских показала совместные с Потапом тренировке в спортзале. Соответствующий снимок появился в Instagram Stories и Каменских и Потапа.

Певец позирует с полотенцем на голове, скрестив на груди руки со сжатыми кулаками. Каменских с небрежным пучком на голове подмигивает на камеру. Звезды сфотографировались с тренером.

Фанаты в комментариях не сомневаются, что пару связывает большее, чем творчество. Некоторые осуждают Потапа за измену жене, другие желают паре "горька" и восхищаются ими.

Ранее мы писали о том, что Настя Каменских удивила новым образом, а также Настя Каменских возмутила поклонников худобой.