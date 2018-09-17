Цены на нефть резко снизились [ Редактировать ]
Мировые цены на нефть эталонных марок медленно снижаются на фоне опасений усиления торговых споров США и Китая и их негативного влияния на спрос. Об этом свидетельствуют данные торгов утром в понедельник, 17 сентября.
Так, цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures в 09:00 по Киеву упала на $0,11 (0,14%) - до $77,98 за баррель.
В свою очередь стоимость нефти WTI с поставкой в октябре на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась на $0,08 (0,12%) - до $68,69 за баррель.
Аналитики отмечают, что среди основных движущих факторов рынка нефти сохраняются разнонаправленные ожидания: усиление торговых споров США и Китая, сокращение поставок из Ирана и Венесуэлы, увеличение добычи в Саудовской Аравии, России и США, а также риски ослабления спроса по миру в целом, особенно в развивающихся странах.
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