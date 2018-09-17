Астафьева покорила поклонников в образе Лары Крофт (фото) [ Редактировать ]
Даша Астафьева украинская модель и певица примерила на себя образ расхитительницы гробницы Лары Крофт.
Для того, чтоб создать такой образ звезда выбрала черный обтягивающий костюм с очень глубоким декольте. Астафьева поделилась в своем Instagram видео, на котором она сделала несколько танцевальных движений.
Лара Крофт, которую вы заслужили, Любимки...😂🖤 @producermovie
Публикация от Дария Астафьева (@da_astafieva)
"Лара Крофт, которую вы заслужили, Любимки", - подписала звезда видео.
За 12 часов ролик собрал более 90 тысяч просмотров и более сотни восторженных комментариев от поклонников.
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