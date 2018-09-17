Даша Астафьева украинская модель и певица примерила на себя образ расхитительницы гробницы Лары Крофт.

Для того, чтоб создать такой образ звезда выбрала черный обтягивающий костюм с очень глубоким декольте. Астафьева поделилась в своем Instagram видео, на котором она сделала несколько танцевальных движений.

"Лара Крофт, которую вы заслужили, Любимки", - подписала звезда видео.

За 12 часов ролик собрал более 90 тысяч просмотров и более сотни восторженных комментариев от поклонников.

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