Алла Пугачева закрыла бизнес в Москве: появилась причина [ Редактировать ]
Алла Пугачева приняла решение закрыть свою мастерскую эстрадного искусства "Рецитал" в Москве. Причиной тому стала очень дорогая аренда, которую не покрывала даже солидная цена за обучение. Об этом пишет "СтарХит".
Также среди причин данного решения - подготовка звезды к юбилейному концерту. Последние занятия под ее руководством прошли в мае.
"Пугачева собиралась сделать это еще в 2017. Аренда такого большого количества квадратных метров в центре Москвы стоила огромных денег. А прибыли от детища Алла Борисовна не получала. Но тогда родители подопечных уговорили ее продолжить занятия, а оплату площади взяли на себя. В тот момент в студии почти не осталось бюджетников, места сохранили только те, чьи мамы и папы могли позволить себе раскошеливаться", - рассказали в окружении звезды.
В мае - начале июня ученикам выдали сертификаты о том, что они прошли курс в школе Пугачевой и попрощались с учениками.
После оперативно вывезли звуковое оборудование и мебель.
"Она очень много вложила в каждого, легко находила индивидуальный подход, могла и похвалить, и поругать. Дети ее обожали. Возможно, решение закрыться связано еще с тем, что сейчас Пугачева будет много времени уделять подготовке к юбилейному концерту, который пройдет в апреле следующего года в "Крокус Сити Холле". Конечно, жаль, что уроки больше не состоятся. Это была школа не только музыки, но и жизни", - поделились родители одного из учеников.
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