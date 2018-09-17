Війна на Донбасі: бойовики застосували бронетехніку та міномети [ Редактировать ]
Доба на Сході країни минула без втрат. Російські бойовики відкривали вогонь 30 разів. Окрім гранатометів і кулеметів, застосовували бронетехніку та міномети.
З важкого озброєння стріляли на Світлодарському та Маріупольському напрямках. Українські бійці мусили відкривати вогонь у відповідь. За даними розвідки - знищено трьох бойовиків.
Сьогодні на лінії розмежування зафіксовано одну ворожу атаку.
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