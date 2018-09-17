Війна на Донбасі: чому жінки воюють на сході?

Їхню історію не можна назвати військово-польовим романом. Олег працював таксистом у Києві. Алла була приватним підприємцем. Олега мобілізували на початку війни, і він залишився в армії. Три роки по тому, не витримавши розлуки, дружина поїхала за коханим