Інтерв'ю Петрова та Боширова було покаранням - ЗМІ [ Редактировать ]
Інтерв'ю Петрова та Боширова, підозрюваних в отруєнні Скрипалів, стало для них покаранням за зрив спецоперації. Про це, з посиланням на джерела у британському уряді, пише видання The Telegraph.
Мовляв, росіяни лишили по собі багато слідів - кілька разів потрапили на відео камер спостереження, пересувалися громадським транспортом і не знищили флакон з-під парфумів, у якому виявили нервово-паралітичну речовину "Новичок".
Крім того, в документах обох були позначки "Відомостей не надавати". А номер старого паспорта Петрова - взагалі виявився фальшивим.
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