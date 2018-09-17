Інтерв'ю Петрова та Боширова, підозрюваних в отруєнні Скрипалів, стало для них покаранням за зрив спецоперації. Про це, з посиланням на джерела у британському уряді, пише видання The Telegraph.

Мовляв, росіяни лишили по собі багато слідів - кілька разів потрапили на відео камер спостереження, пересувалися громадським транспортом і не знищили флакон з-під парфумів, у якому виявили нервово-паралітичну речовину "Новичок".

Крім того, в документах обох були позначки "Відомостей не надавати". А номер старого паспорта Петрова - взагалі виявився фальшивим.