У Нідерландах затримали російських шпигунів [ Редактировать ]
Швейцарія вимагає від Росії припинити шпигувати на її території. Від початку року тамтешнє МЗС уже тричі викликало "на килим" посла Росії у Берні.
Минулого тижня швейцарська розвідка разом із британськими та нідерландськими колегами "зірвала російський план" щодо лабораторії у швейцарському Шпіці. Саме там проводили аналіз "Новичка" після отруєння Скрипалів та розслідували хімічні атаки у Сирії.
У п'ятницю в Нідерландах затримали двох російських шпигунів, які намагалися отримати дані з хімлабораторії у Шпіці. Затриманих також підозрюють у спробі кібератаки на Всесвітнє антидопінгове агентство.
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