В Швейцарии обратились к России с призывом [ Редактировать ]
Министерство иностранных дел Швейцарии призвало российскую власть немедленно прекратить шпионскую деятельность на территории страны.
Об этом говорится в заявлении швейцарского ведомства, сообщает Reuters.
"Министерство иностранных дел Швейцарии призвало Россию немедленно прекратить незаконные действия на территории Швейцарии или против швейцарских целей", - говорится в заявлении.
Отмечается, что в Швейцарии также находится много международных организаций, в частности, штаб-квартира ООН и Международный олимпийский комитет, и поэтому страна является очень привлекательной для российских шпионов.
Ранее СМИ узнали, что в Швейцарии каждый четвертый российский дипломат, работающий в стране, - шпион.
В ответ российское посольство в Берне назвало такие сообщения "необоснованными" и "абсурдными".
Ранее мы сообщали, что Польша потребует от России возвращения обломков самолета Качиньского.
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