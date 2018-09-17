Министерство иностранных дел Швейцарии призвало российскую власть немедленно прекратить шпионскую деятельность на территории страны.

Об этом говорится в заявлении швейцарского ведомства, сообщает Reuters.

"Министерство иностранных дел Швейцарии призвало Россию немедленно прекратить незаконные действия на территории Швейцарии или против швейцарских целей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что в Швейцарии также находится много международных организаций, в частности, штаб-квартира ООН и Международный олимпийский комитет, и поэтому страна является очень привлекательной для российских шпионов.

Ранее СМИ узнали, что в Швейцарии каждый четвертый российский дипломат, работающий в стране, - шпион.

В ответ российское посольство в Берне назвало такие сообщения "необоснованными" и "абсурдными".

Ранее мы сообщали, что Польша потребует от России возвращения обломков самолета Качиньского.