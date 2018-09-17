Брежнева взбудоражила сеть откровенным фото [ Редактировать ]
Украинская певица Вера Брежнева поделилась откровенным снимком на своей странице в Instagram.
На фото Брежнева позирует в откровенном платье без белья.
Поклонники певицы разделились на два лагеря: одни считают фото вульгарным и пошлым, другие же засыпают звезду комплиментами.
Ранее Брежневу спутали с ее дочкой.
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